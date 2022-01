Opnieuw onderzeese vulkaanuitbarsting bij Tonga waargenomen

Bij de eilandstaat Tonga in de Stille Oceaan heeft maandag opnieuw een ‘grote uitbarsting’ plaatsgevonden, meldt het Australische Adviescentrum voor Vulkanische As (VAAC) op basis van metingen.

Volgens het Waarschuwingscentrum voor Tsunami’s in de Stille Oceaan (PTWC) zijn er bovendien grote golven in het gebied waargenomen. Volgens het centrum zijn er geen aardbevingen bekend die golven van vergelijkbare hoogten veroorzaakt kunnen hebben. Dat wijst er op dat ze mogelijk worden veroorzaakt door een nieuwe explosie van de onderzeese vulkaan bij Tonga.

De onderzeese vulkaan bij de eilandstaat barstte zaterdag ook al uit, met een tsunami als gevolg. De eruptie van de vulkaan was zo groot dat die overal op de wereld kon worden gemeten door verschil in luchtdruk. In Peru, ruim 10.000 kilometer verwijderd van Tonga, zijn twee vrouwen verdronken door abnormale golven. Aan de Zuid-Peruaanse kust moesten bovendien tientallen mensen worden gered als gevolg van lichte overstromingen.

De precieze schade voor Tonga zelf is nog niet duidelijk. Veel communicatiemiddelen zijn uitgevallen. Mogelijk duurt het nog weken voordat deze volledig hersteld zijn.