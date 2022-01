Frankrijk kondigt buitenlandse investeringen á 4 miljard euro aan

Buitenlandse bedrijven zullen op korte termijn 4 miljard euro investeren in projecten in Frankrijk, meldt het Elysée zondag. De investeringen zouden meer dan 10.000 nieuwe banen moeten creëren. Ook zouden de investeringen tot 16.000 uitzendbanen moeten leiden, waarvan de invulling door uitzendbedrijf Manpower zal worden verzorgd.

Het gaat om 21 ‘voornamelijk industriële’ projecten. Zo steekt het Amerikaanse Eastman 850 miljoen euro in een fabriek voor het recyclen van kunststof. De Zweedse meubelfabrikant Ikea investeert in de komende drie jaar 650 miljoen euro in Frankrijk, terwijl de Duitse chemiegigant BASF plannen heeft voor investeringen ter waarde van 300 miljoen euro.

De investeringen zijn het resultaat van de vijfde editie van ‘Choose France’, een evenement waarvoor bestuursvoorzitters van multinationals doorgaans worden uitgenodigd in het Paleis van Versailles, nabij Parijs. Dit jaar vond Choose France vanwege de pandemie virtueel plaats.

De overheidssteun die wordt toegekend om deze investeringen te verkrijgen, ligt over het algemeen tussen 5 en 10 procent van het geïnvesteerde bedrag, aldus het Elysée.