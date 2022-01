Anouk weg bij The Voice of Holland na berichten ongewenst gedrag

Zangeres Anouk stopt als coach bij The Voice of Holland naar aanleiding van de recente gebeurtenissen. ‘Het is gewoon een corrupte bende’, zegt de zangeres in een video op haar Instagram-account. ‘Ik wil niet werken waar jarenlang gewoon een aantal mannen misbruik hebben gemaakt van hun positie, en waar er bewust voor is gekozen het stil te houden en de andere kant op te kijken. Dat kan echt niet.’