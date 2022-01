Oostenrijk verhoogt leeftijd vaccinatieplicht naar 18 jaar

Oostenrijk verhoogt de leeftijd voor de verplichte coronavaccinatie van 14 naar 18 jaar. De vaccinatieplicht gaat begin volgende maand gelden als het parlement er donderdag mee instemt. Daar is een duidelijke meerderheid voorstander.

De Oostenrijkse regering maakte de plannen voor de inentingsplicht vorig jaar al bekend. De Alpenrepubliek wordt het eerste Europese land met een verplichte coronavaccinatie. Weigeraars worden niet opgesloten maar riskeren een boete van 600 tot 3600 euro. Zwangere vrouwen zijn uitgezonderd van de prikplicht. Dat geldt ook als je een medische reden kunt aantonen. Controles beginnen midden maart.

Regeringsleider Karl Nehammer erkent dat het een ‘uiterst gevoelige’ maatregel is, maar noodzakelijk zodat ‘de hele samenleving weer in vrijheid kan leven’. Ruim 70 procent van de inwoners is ingeënt, minder dan het Europese gemiddelde.