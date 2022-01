MKB-Nederland en ING: kom met langetermijnvisie corona

Vonhof benadrukte dat hij zich ‘wel eens een hangende plaat voelt’. ‘Het kan bijna niet meer’, zei hij, verwijzend naar de schuldenberg die bij ondernemers stijgt omdat ze niet open kunnen. Hij doelt daarmee op onder meer de horeca, evenementen- en cultuursector. Die mogen ondanks de vrijdag 14 januari aangekondigde versoepelingen nog altijd niet open.

Vonhof verwacht dat zaterdag 22 januari een ‘lakmoesproef’ wordt, ‘of ondernemers wederom willen gaan protesteren en of ze de ruimte krijgen’. Volgens Vonhof houdt het kabinet nog altijd ‘zoveel slagen om de arm’ over nieuwe versoepelingen. Op dinsdag 25 januari besluit het kabinet of er nog meer kan.

Duidelijkheid

Volgens Blom heeft de economie bewezen de afgelopen twee jaar goed om te kunnen gaan met corona, maar is het nu ‘tijd om meer af te wegen dan euro’s en bedden’, doelend op de ziekenhuiscapaciteit. ‘Wij kunnen gegevens aanleveren over de economie, maar er moet veel meer meegewogen worden. Duidelijkheid is ook belangrijk voor de economie, dan weten ondernemers of ze door kunnen gaan met hun bedrijf of niet’, zei ze.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland pleitten eerder al voor het weer opengooien van de samenleving. Volgens de organisaties gelden er in Nederland strengere regels dan in andere landen. Daarnaast zijn de reserves van ondernemers in sectoren als de horeca en de evenementen volledig uitgeput, stelden ze eerder. Vonhof benadrukte andermaal de noodzaak voor het vinden van een snelle oplossing voor getroffen ondernemers die buiten de steunregelingen vallen.