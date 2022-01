Handhaving laat vol Grieks restaurant in Roermond ontruimen

Grieks Restaurant Irodion in Roermond moest zaterdagavond de gasten in de eetgelegenheid vragen om per direct de zaak te verlaten. Het restaurant had daartoe opdracht gekregen van handhaving van de gemeente Roermond. Volgens een woordvoerder van de gemeente zondag werd er rond 20.30 uur in het restaurant nog activiteit geconstateerd, en werd de zaak gebeld met de boodschap dat iedereen naar buiten moest.