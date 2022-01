Oekraïne zegt bewijs te hebben dat Rusland achter cyberaanval zit

Oekraïne zegt dat er bewijs is dat Rusland achter de cyberaanval zit die meerdere organisaties in het land sinds vrijdag heeft getroffen. ‘Al het bewijs duidt erop dat Rusland verantwoordelijk is’, aldus de Oekraïense regering.

De cyberaanval is een vorm van hybride oorlogsvoering die Rusland al sinds 2014 gebruikt tegen Oekraïne, aldus de regering. De bedoeling erachter is volgens Oekraïne om Oekraïners te intimideren en de ‘samenleving te destabiliseren’. Onder meer de Europese Unie en de NAVO hebben Oekraïne al toegezegd te helpen met het bestrijden van cyberaanvallen.

De spanningen tussen Oekraïne en Rusland zijn hoog opgelopen. Overleggen tussen de Verenigde Staten, Rusland en Oekraïne hebben afgelopen dagen de spanning niet kunnen verminderen.

Destructieve malware

Technologiebedrijf Microsoft zei in een verklaring dat ‘destructieve malware’ is aangetroffen op verschillende computersystemen die gebruikt worden door Oekraïense organisaties, waaronder overheidsorganisaties. Het bedrijf kan de software niet koppelen aan andere malware of partijen die het in de gaten houdt, maar het onderzoek loopt nog.

De eerste activiteit rond deze specifieke malware werd vrijdag gesignaleerd, zegt Microsoft, en het gaat om tientallen IT-systemen. ‘We weten niet hoeveel organisaties er nog meer slachtoffer zijn van de aanval in Oekraïne of op andere locaties’, schrijft het bedrijf.

Verhoogd risico

De malware ziet eruit als ransomware, waarbij hackers doorgaans computersystemen afsluiten van de gebruiker en pas weer vrij willen geven na het betalen van losgeld. In dit geval wordt er niet om losgeld gevraagd maar zijn de systemen wel ontoegankelijk. Dit is bedoeld om destructief te zijn, aldus Microsoft.

Microsoft zegt de ‘intentie achter de destructieve acties’ niet te kunnen identificeren, maar gelooft wel dat ze een ‘verhoogd risico’ betekenen voor alle overheidsagentschappen, non-profitorganisaties en bedrijven die computersystemen in Oekraïne hebben.