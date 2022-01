Kans op blauwe luchten op Blue Monday

Maandag is het Blue Monday, de dag beschouwd als de meest deprimerende van het jaar. Het weerbeeld, met geregeld blauwe luchten, is niet om depressief van te worden. Het is overwegend droog, de zon schijnt af en toe en het wordt vrij zacht, meldt Weeronline,

Het grauwe en mistige weer van de afgelopen periode is daarmee even verdwenen. Een matige, in het noorden soms vrij krachtige, noordwestelijke wind zorgt ervoor dat er geen mist kan ontstaan.

‘De blauwe lucht en het zonlicht kunnen ons humeur morgen dus wat verbeteren. Ook hoeven we niet te blauwbekken, want het is vrij zacht met maxima rond 9 graden. Handschoenen en mutsen zijn op Blue Monday dus zeker niet nodig. Maandagavond is waar het opklaart ook nog eens een mooie volle maan te zien.’, zegt Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline.

De afgelopen jaren scheen meestal de zon op de derde maandag van januari. De laatste keer met deprimerend weer op Blue Monday was in 2018. Toen viel er flink wat regen.