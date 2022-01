Noord-Koreaanse goederentrein komt aan in China

Een Noord-Koreaanse goederentrein is in een Chinese grensstad aangekomen, meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. Het zou om de eerste grensovergang gaan sinds Noord-Korea begin 2020 de grenzen op slot deed. Volgens Yonhap zou de trein noodhulp in China ophalen.

Sinds het begin van de pandemie heeft Noord-Korea de grenzen op slot en beperkt het land binnenlands verkeer. Noord-Korea heeft officieel geen coronagevallen gemeld.

Data uit China laat zien dat er wel enige handel met buurland Noord-Korea heeft plaatsgevonden, maar dat ging over het algemeen via zeevracht, niet per goederentrein over land.