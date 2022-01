Poetin-woordvoerder noemt uitkomst diplomatiek overleg ‘storend’

De diplomatieke overleggen tussen de VS, Europa en Rusland over de situatie in Oekraïne zijn op "storende" wijze geëindigd, zegt Dmitri Peskov, woordvoerder van de Russische president Vladimir Poetin.

"We hebben enige overeenstemming bereikt, maar over het algemeen kunnen we zeggen dat we op totaal verschillende sporen zitten, en dat is niet goed, dat is storend", zei Peskov in het CNN-programma Fareed Zakaria GPS, dat op zondag wordt uitgezonden maar waarvan alvast een transcript is gepubliceerd.

Afgelopen week vonden verschillende diplomatieke overleggen plaats tussen gezanten van de Russische en Amerikaanse overheid. Ook werd er overlegd met Europese afgevaardigden. De Russen eisen veiligheidsgaranties die essentieel zouden zijn voor het de-escaleren van de situatie. Het gaat onder meer om de terugtrekking van NAVO-troepen uit Oost-Europa en de belofte dat Oekraïne nooit deel zal uitmaken van het militaire samenwerkingsverband. De NAVO weigert zo'n toezegging te doen.

De Verenigde Staten maken zich zorgen over de Russische troepen bij de grens met Oekraïne. Er wordt gevreesd voor een inval, iets waar volgens Rusland geen plannen voor zijn. Maar volgens Pentagon-woordvoerder John Kirby is Rusland "actief aan het werk een voorwendsel te creëren voor een mogelijke inval." Witte Huis-woordvoerder Jen Psaki zei dat als een Russische invasie in Oekraïne zou plaatsvinden, die "tussen midden januari en midden februari" zou kunnen beginnen.