Zeker 5000 betogers lopen mee in fakkeltocht in Groningen

In de binnenstad van Groningen lopen zaterdagavond volgens de gemeente zeker 5000 demonstranten mee in een fakkeltocht tegen de gaswinning in de provincie. Ze vragen hiermee aandacht voor de situatie van mensen die in het aardbevingsgebied wonen. De tocht begon om 20.00 uur op de Vismarkt en eindigt daar ook.

Het protest is georganiseerd naar aanleiding van het besluit van het kabinet om de gaswinning te verdubbelen. Ook de slechte organisatie omtrent de subsidie voor huiseigenaren om hun huizen te verstevigen of te verduurzamen speelt een rol. Maandag stonden duizenden mensen urenlang in (digitale) wachtrijen om een aanvraag voor 10.000 euro in te dienen en bovendien was het subsidiebudget te klein, al is vrijdag bekendgemaakt dat het kabinet 250 miljoen euro extra uittrekt voor de regeling.

Op borden en spandoeken die de betogers meedragen staan teksten als ‘Genoeg is genoeg’ en ‘Veenbrand is onblusbaar, respect is onbetaalbaar’.

Compensatie

Volgens de organisatie wordt het tijd dat het kabinet de situatie in Groningen serieus neemt. ‘We krijgen veel te verduren als Groningers, maar wij horen ook bij Nederland. Daar willen we veiligheid en compensatie voor terug’, zegt organisator Chris Garrit.

De protestactie wordt georganiseerd onder de leus ‘respect voor Groningen’ door de Groninger Bodem Beweging (GBB), het Groninger Gasberaad, voormalig nachtburgemeester Chris Garrit en SP-Kamerlid Sandra Beckerman. De massa scandeerde op aanvoering van acteur Marcel Hensema, die als spreekstalmeester fungeerde, de leus ‘respect voor Groningen, respect voor Grunn’.

In 2018 waren bij een eerdere fakkeltocht tegen het gaswinningsbeleid ook al zo’n 10.000 mensen.