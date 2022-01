Covax levert miljardste dosis coronavaccin aan arme landen

Covax draait op donaties van bijvoorbeeld rijkere landen. In totaal kwam tot nu toe voor 8,8 miljard euro aan schenkingen binnen.

Toch zag Covax zich gedwongen doelstellingen meer dan te halveren. Eigenlijk hadden er alleen al vorig jaar 2 miljard doses moeten worden verspreid, maar het streven werd teruggebracht tot 800 miljoen doses.

Trage leveringen

Covax moest ambities verlagen door trage leveringen van fabrikanten, exportstops, het hamsteren van vaccins door rijke landen en door problemen met de distributie in de armere landen. Ook worden er soms voorraden aangeboden die nog maar heel kort houdbaar zijn en daarom door de ontvangers worden geweigerd.

Ruim 40 procent van de wereldbevolking had nog tot geen enkel vaccin toegang. In veel Afrikaanse landen zijn hooguit tien doses per honderd inwoners toegediend, tegen bijvoorbeeld 185 per honderd inwoners in Duitsland.