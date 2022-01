Horeca door heel Nederland open op ‘protestdag’

Door heel Nederland zijn cafés en restaurants zaterdag opengegaan uit protest tegen de voortdurende sluiting van de horecasector. In veel steden gebeurde dat met toestemming van de gemeente, maar bijvoorbeeld in Utrecht werd gehandhaafd.

In Roermond wist het winkelend publiek al vroeg de terrasjes te vinden en genoot ook het horeca-personeel ervan om weer aan de slag te kunnen, zo beaamden de zaterdaghulpen in eetcafé Munsterhof in de Limburgse stad. ‘Iedereen vindt het heerlijk om elkaar weer te zien’, zei een van hen. ‘Eindelijk kunnen we weer wat doen!’, vulde een ander aan. ‘Keigezellig om weer onder de mensen te zijn.’

In Zwolle wisten de studenten hun vaste uitgaansgelegenheden weer te vinden. Zo zat het terras van studentencafé Het Vliegende Paard aan het begin van de middag vol. ‘Het voelt vertrouwd hier weer te zijn’, zei Connor, een 20-jarige student lichamelijke opvoeding. Ook vriend Bruce (23), die communicatie studeert, bleef zaterdag zolang het kon. ‘De horeca gecontroleerd openen lijkt me beter dan dat iedereen thuis gaat feesten.’

Zonder toestemming

Ook in bijvoorbeeld Wateringen bij Den Haag en in Groningen wisten bezoekers de cafés goed te vinden. Ook hier lieten de boa’s zich niet zien.

In Utrecht ging een aantal cafés en restaurants zonder toestemming open. Boa’s traden daar handelend op. Na een telefoongesprek met burgemeester Sharon Dijksma, die beloofde zich de komende dagen in te blijven zetten voor versoepeling van de maatregelen en ruimhartige compensatie, sloot restaurant Sanu Ramen rond 16.00 uur de deuren. ‘Ons statement is gemaakt’, meende mede-eigenaar Mohammad Kashani.

Steun

Het Haagse café Bouzy ging om 15.00 uur open en zat een uur later helemaal vol, vooral met vaste gasten die hun steun wilden betuigen. Mede-eigenaar Martijn Verbruggen wilde eigenlijk gewoon open blijven. ‘We hebben een afhaalbar buiten, maar als er morgen weer zo veel mensen staan, gaan we binnen ook open.’ Volgens hem geeft de drukte weer ‘hoe de maatschappij erin staat’.

Toch waren er ook partijen die niet meededen, zoals het Haagse muziekcafé De Paraplu. ‘’Wij snakken naar verlichting, maar één middagje gasten ontvangen gaat daar geen verandering in brengen’, stelde eigenaar Dion Kemeling, die zijn café tijdens een eerdere lockdown ombouwde tot slijterij. ‘Mijn creativiteit en flexibiliteit zijn inmiddels wel een beetje op’, erkende hij.

Ook in Breda, waar in eerste instantie positief werd gereageerd op de protestdag, riep de lokale afdeling van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) op om niet mee te doen. ‘Wij laten ons niet uitlachen voor een dag’, klonk het. ‘De druk bij ondernemers over de financiële en psychische problemen gaat er niet vanaf door een dag open te gaan’, aldus Johan de Vos van KHN Breda. Ook was het op ‘zo’n korte termijn’ niet voor alle zaken te regelen om open te gaan. Volgens De Vos was de impact bovendien verdwenen omdat de protestdag op veel plaatsen werd omarmd door de gemeente.