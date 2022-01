Ruim 220 doden door onlusten Kazachstan

De onlusten in het Centraal-Aziatische Kazachstan hebben meer mensen het leven gekost dan tot nu toe bekend was. Volgens justitie zijn er 225 doden, onder wie negentien leden van de veiligheidskrachten. Eerder was sprake van tientallen doden. Ruim 4500 personen raakten gewond.

In het olierijke Kazachstan ontstonden vorige week gewelddadige protesten uit woede over fors gestegen brandstofprijzen. President Kassym-Jomart Tokajev deed een beroep op het buitenland en vroeg onder meer Rusland militairen te sturen om de onrust onder de bevolking neer te slaan. De troepen zijn inmiddels begonnen zich terug te trekken. In totaal waren ruim 2000 manschappen van het militaire bondgenootschap CSTO in Kazachstan.

Tijdens de opstand werden gebouwen in brand gestoken en winkels geplunderd. De president sprak van ‘agressie van terroristen en bandieten’. Er werd hard ingegrepen en er zouden ongeveer 10.000 personen zijn gearresteerd.