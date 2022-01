Minder dan 900 coronapatiënten op de verpleegafdelingen

Voor het eerst sinds oktober vorig jaar is het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen gedaald tot onder de 900. In totaal houden zaterdag nog 898 mensen met het virus onder de leden een bed op een verpleegafdeling bezet, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Dat is een daling van 56 patiënten ten opzichte van een etmaal geleden. Op de intensive cares liggen momenteel nog 321 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Ook dat zijn er minder dan vrijdag, toen nog 334 coronapatiënten werden verzorgd op een ic.