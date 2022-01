Personeel geniet op gezellig drukke terrassen in Roermond

In het Limburgse Roermond is het - nu de winkels heropend zijn - gezellig druk. Ook de horeca ging zaterdag openen. Getuige de drukte op de terrasjes heeft het publiek daar behoefte aan. Ook het personeel heeft uitgekeken naar het moment waarop het weer aan de slag kon. ‘Fantastisch dat ik hier weer kan werken! Ik heb dit heel erg gemist!’, zegt medewerker Sebi van Brownies & Downies aan het Munsterplein in Roermond.

Zaterdag mocht hij weer gasten helpen in de zaak na wekenlang vooral dagbesteding gedaan te hebben. Nu kan hij die weer afwisselen met werk in de horeca. Sebi werkt er al sinds de opening van de zaak, zeven jaar geleden. Zaterdag rond de middag was het er nog rustig. ‘Ik hoop dat de mensen verstandig zijn en niet en masse komen’, zegt Sebi’s begeleider, bedrijfsleider Ton Walraven.

Dat is wel anders bij brasserie ve’Koch. ‘Volle bak!’. Uitbater Raijmond Reijnders gebaart breed naar het terras voor zijn zaak. Iedereen die er wil plaatsnemen moet hem eerst een QR-code laten zien. ‘Dit had ik wel verwacht’, zegt Reijnders blij.

Politieagenten

Stadswachten wandelen intussen door het winkelhart van Roermond, maar grijpen nergens in. Hetzelfde geldt voor enkele politieagenten, die door de stad patrouilleren. ‘Ik denk niet dat handhaving waarschuwingen gaat uitdelen’, zegt Reijnders hoopvol.

Ook in eetcafé Munsterhof bevestigen de zaterdaghulpen dat zij het werk gemist hebben. ‘Iedereen vindt het heerlijk om elkaar weer te zien’, zegt een van hen. ‘Eindelijk kunnen we weer wat doen!’, vult een ander aan, terwijl collega’s heen en weer lopen met volgeladen serveerbladen. ‘Keigezellig om weer onder de mensen te zijn.’

Eigenaar René Middel van Munsterhof zei dat het niet alleen het baantje is dat zijn personeel aan de zaak bindt, maar vooral ook de sociale omgeving. ‘Vandaag maken we er een gezellige protestdag van’, zegt hij. ‘Morgen schakelen we met pijn in ons hart weer terug naar het to-go-principe.’