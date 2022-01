Er is deze week aangifte gedaan tegen een persoon die "gerelateerd is" aan het tv-programma The Voice of Holland. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Eerder zaterdag meldde RTL voorlopig te stoppen met het uitzenden van het programma na berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom de show.