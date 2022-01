Prinses Beatrice geen getuige in zaak tegen vader prins Andrew

Prinses Beatrice lijkt te worden gespaard in de misbruikzaak die loopt tegen haar vader, prins Andrew. De advocaten van de hertog van York zijn niet van plan haar als getuige op te roepen, meldt The Telegraph.

Het vermeende slachtoffer van Andrew, Virginia Giuffre, beweert op minderjarige leeftijd meerdere keren seks te hebben gehad met de prins. Een van die keren was volgens haar na een bezoek aan een nachtclub in maart 2001. Andrew ontkende dat in het veelbesproken interview met de BBC in 2019. Hij was toen naar eigen zeggen met Beatrice bij een vestiging van Pizza Express aan het eten.

De koninklijke familie vreesde volgens The Telegraph dat Beatrice als getuige zou worden opgeroepen. Andrews advocaten hebben vooralsnog alleen Robert Olney, een voormalige assistent van de hertog, en Shukri Walker opgeroepen. Hij zou Andrew hebben gezien in de nachtclub op de avond dat Andrew Giuffre zou hebben gedwongen tot seks.

De rechter in New York oordeelde eerder deze week dat de zaak mag worden voortgezet. Donderdag werd bekend dat prins Andrew zich ‘als burger’ zal verdedigen. Hij heeft al zijn eretitels ingeleverd bij koningin Elizabeth en is ook zijn aanspreektitel van Zijne Koninklijke Hoogheid kwijt.