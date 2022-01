Uitzendingen The Voice opgeschort wegens mogelijk ongepast gedrag

"Op basis van deze aantijgingen is contact opgenomen met producent ITV en is er in overleg besloten dat ITV, onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek zal initiëren", laat RTL in een verklaring weten. "De uitzendingen van The Voice of Holland worden vooralsnog opgeschort tot er meer duidelijk is."

