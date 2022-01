Vijf nieuwe aanklachten van corruptie tegen Suu Kyi

De afgezette leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, is door de militaire junta aangeklaagd voor vijf nieuwe gevallen van corruptie. Volgens persbureau AFP gaat het onder meer om het huren en kopen van een helikopter. Ook oud-president U Win Myint is verdachte in deze zaak.

Win Myint en Suu Kyi hebben volgens de junta de staat een groot verlies toegebracht door tussen 2019 en 2021 de helikopter voor 720 uur te huren, maar alleen 84,95 uur te gebruiken, meldt de lokale krant Global New Light.

Suu Kyi staat al terecht voor meerdere andere zaken, waaronder meerdere verdenkingen van corruptie. Ze wordt sinds de staatsgreep op 1 februari vorig jaar vastgehouden door de nieuwe machthebbers. Als de 76-jarige Suu Kyi voor alle zaken waarvoor ze terechtstaat schuldig wordt bevonden, dan kan haar straf oplopen tot meer dan honderd jaar in de gevangenis. Ze kreeg in januari en december al twee celstraffen van in totaal zes jaar, onder meer voor het illegaal importeren van walkietalkies.

Huisarrest

De Nobelprijswinnares zat tijdens een eerdere machtsperiode van de militaire top al ongeveer twintig jaar in huisarrest. Kort voor de coup vorig jaar had haar partij de parlementsverkiezingen ruim gewonnen. De legerleiding nam de macht over omdat zij denken dat er sprake was van fraude bij de verkiezingen. De legerpartij leed toen een grote nederlaag.

Na de staatsgreep braken grootschalige protesten uit in Myanmar. Die werden hardhandig neergeslagen. Daarbij kwamen ruim 1400 burgers om het leven.