Alec Baldwin heeft smartphone ingeleverd voor onderzoek

Alec Baldwin heeft maanden na het fatale schietincident op de set van de film Rust zijn smartphone afgegeven voor onderzoek. De politie in Santa Fe zegt dat de acteur zijn telefoon heeft ingeleverd bij de autoriteiten in de buurt van zijn huis in New York, melden Amerikaanse media.

De advocaat van Baldwin, Aaron Dyer, zegt tegen CBS News dat de acteur vrijwillig meewerkt aan het onderzoek. "Maar deze kwestie gaat niet over zijn telefoon. Daar zijn geen antwoorden in te vinden. Alec heeft niets verkeerd gedaan."

Vorige week stelde de politie nog dat Baldwin niet meewerkte aan het onderzoek, maar daar was volgens de acteur niets van waar. "Elke suggestie dat ik niet voldoe aan verzoeken, bevelen, eisen of huiszoekingsbevelen met betrekking tot mijn telefoon is onzin. Dat is een leugen", zei Baldwin op Instagram. Zijn advocaat bevestigde deze week nogmaals dat zijn cliënt volledig meewerkt.

De 42-jarige cameravrouw Halyna Hutchins werd in oktober tijdens de repetitie van een scène doodgeschoten met een wapen dat diende als rekwisiet. Baldwin wist niet dat het wapen geladen was en zei geen idee te hebben hoe een echte kogel in het wapen terecht heeft kunnen komen.