Ruim half miljoen Franse coronapassen dreigen ongeldig te worden

Met de pas kunnen Fransen toegang krijgen tot onder meer horecazaken, culturele plekken zoals theaters en sportstadions. De pas die vanaf de zomer gebruikt werd is aangepast naar een vaccinatiepas met strengere regels. De oude pas werd vaak nagemaakt en de Franse regering hoopt dat dit met de nieuwe moeilijker wordt.

De Senaat bepaalde dat de regels alleen gelden als er meer dan 10.000 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen. Het zijn er nu ruim 20.000.

Nieuwe regels

De nieuwe regels rond de boosterprik zijn sinds december van kracht voor mensen ouder dan 65 jaar. Zij konden eerder ingeënt worden en eerder een booster halen dan jongere mensen.

Het aantal besmettingen is flink opgelopen in Frankrijk door de omikronvariant van het coronavirus. Het aantal besmettingen ligt al een tijd rond of boven de 300.000 per dag.