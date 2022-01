Horeca in veel gemeenten bij wijze van protest toch open

In veel gemeenten verspreid over het land gaan horecazaken zaterdag open. Dat doen ze bij wijze van protest, omdat ze van het kabinet voorlopig dicht moeten blijven vanwege de huidige coronasituatie.

Vrijdag hielden sommige horecazaken al eenzelfde actie, bijvoorbeeld in het Limburgse Valkenburg en het Zuid-Hollandse Alblasserdam. Nu willen veel meer zaken dat doen en tal van gemeenten staan dat oogluikend toe, zodat de horeca een statement richting het kabinet kan maken. In de meeste gemeenten wordt dat tot 17.00 uur toegestaan, maar in sommige mogen de horecazaken langer door.

De vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben aangegeven niet van plan te zijn om de opening van horecazaken toe te staan. In Breda heeft de lokale afdeling van Koninklijk Horeca Nederland cafés en restaurants opgeroepen juist niet open te gaan. De horeca moet zich niet voor een dag laten lenen voor een protestactie, vindt de afdeling.