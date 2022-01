NU’91: begrip voor versoepelingen, effecten ervan goed monitoren

Van Erp voegt eraan toe dat het wel zaak is de effecten van de versoepelingen heel goed te monitoren. ‘We hebben immers te maken met een variant van het coronavirus die heel besmettelijk is. En de druk op zorgpersoneel is al zo groot.’

Premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers maakten vrijdagavond bekend dat mensen die minimaal een week geleden een booster hebben gehad of korter dan acht weken geleden zijn hersteld van corona, niet meer direct in quarantaine hoeven na contact met een besmet persoon, mits ze geen klachten hebben. De maatregel gaat per direct in. Het quarantaineadvies voor mensen met een cruciaal beroep die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog uitgewerkt.

Van Erp zou het geen goede zaak vinden als wordt besloten dat mensen met een cruciaal beroep, zoals zorgpersoneel, ook als ze geen booster hebben gehad mogen doorwerken na contact met een besmet persoon. ‘Wij zijn geen voorstander van het maken van uitzonderingen’, zegt NU’91. ‘We werken in de zorg immers met kwetsbare mensen en ook moeten we voorkomen dat collega’s elkaar gaan besmetten.’