FNV: kosten mondkapjes niet op te brengen voor lage inkomens

Het mondkapjesadvies is uitgebreid, werd vrijdag bekendgemaakt tijdens de coronapersconferentie. Overal waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen. Dat geldt bijvoorbeeld op drukke openbare plaatsen buiten, zoals winkelstraten, maar ook op de werkvloer. Het advies is om een wegwerpmondkapje te dragen en zelfgemaakte mondkapjes worden afgeraden. Daarnaast geldt een advies om een zelftest te doen bij klachten en voor een bezoek aan anderen.

‘Voor een gezin met twee kinderen kom je al snel aan tientallen euro’s extra per maand aan mondkapjes en zelftesten’, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van FNV in een toelichting. ‘Daar doen sommige gezinnen een of twee weken boodschappen van.’ Volgens FNV stellen ‘enkele’ gemeentes al gratis tests en mondkapjes beschikbaar voor mensen met lage inkomens. De vakbond vindt dat oneerlijk en onacceptabel voor mensen die in andere delen van het land wonen. ‘De politiek moet zijn verantwoording nemen.’