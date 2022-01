Rutte is ervan overtuigd dat strenge lockdown nodig was

Premier Mark Rutte denkt dat de strenge lockdown die het kabinet 18 december aankondigde, niet overbodig was. "Nee, deze was echt nodig", zegt Rutte desgevraagd tijdens de persconferentie waarin het kabinet vrijdagavond versoepelingen aankondigde. "Daar ben ik echt van overtuigd." Hij benadrukt de onzekerheid van de besmettelijkere omikronvariant en de druk op de zorg.

Ook nu kunnen nog niet alle sectoren hun deuren openen, benadrukt Rutte. Wel stemmen berichten uit het Verenigd Koninkrijk hoopvol, zegt de premier. Dat land is volgens deskundigen over de piek van de jongste coronagolf heen.

Nederland was het enige Europese land dat in lockdown ging in december. Het kabinet wilde de omikronvariant afremmen, en intussen een inhaalslag maken door veel mensen een boosterprik te geven.