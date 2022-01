Rutte: dagelijks aantal besmettingen kan oplopen tot 80.000

Met het versoepelde maatregelenpakket dat het kabinet vrijdag aankondigt, kan het dagelijks aantal besmettingen mogelijk oplopen tot 75.000 of 80.000 per dag. "Dat zijn enorme aantallen", erkent premier Mark Rutte tijdens een persconferentie over corona. Vrijdag werden ruim 35.000 besmettingen gemeld.

Als ook de horeca- en de cultuursectoren nog opengaan, zou het aantal te ver oplopen, aldus de premier. Over tien dagen kijkt het kabinet of ook daar versoepelingen mogelijk zijn.

Ook als de regels die nog wel blijven staan niet goed worden opgevolgd, zal het aantal besmettingen "ongetwijfeld zo omhoog gaan dat we zaken terug moeten draaien", zegt zorgminister Ernst Kuipers. Met het pakket neemt het kabinet dus ook een risico. Wat kan gebeuren is dat "dusdanig veel mensen uitvallen" door een coronabesmetting dat "ontwrichting van relevante onderdelen van de maatschappij" dreigt. Dat geldt zelfs met de versoepelde quarantaineregels die Kuipers vrijdagavond aankondigde. Wie een booster heeft gehad of eerder een besmetting heeft doorgemaakt, hoeft niet meer in quarantaine.