Kuipers: na twee jaar in nieuwe fase pandemie

Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland, aldus zorgminister Ernst Kuipers tijdens zijn eerste persconferentie. Daardoor moeten we leren leven met het virus, hoewel de bewindsman benadrukt dat het virus steeds verandert.

Door de omikronvariant raken veel mensen besmet, maar het kabinet zegt een "weloverwogen risico" te nemen met de versoepelingen. "Simpelweg omdat het moet", zegt Kuipers, verwijzend naar de maatschappelijke impact van de strenge regels.