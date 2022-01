Goederenoverslag haven Antwerpen in 2021 net boven record 2019

De haven van Antwerpen noteerde over 2021 een totale goederenoverslag van 240 miljoen ton. Dat is volgens topman Jacques Vandermeiren ‘het hoogste cijfer ooit’. De groei bedroeg 3,8 procent ten opzichte van 2020 en een lichte groei ten opzichte van recordjaar 2019.

De verwerking van containers, de belangrijkste activiteit voor de haven, bleef met 138 miljoen ton vrijwel stabiel. De overslag van stukgoed zoals machines nam toe met 73,6 procent, goed voor de hoogste overslag van de afgelopen tien jaar.

De totale overslag in de haven van Zeebrugge steeg naar 49,2 miljoen ton, de grootste groei sinds 2010.

Geen makkelijk jaar

Maar ondanks de goede prestaties noemt Vandermeiren, die aan het roer komt te staan van de fusiehaven met de naam Port of Antwerpen Brugge, 2021 ‘geen makkelijk jaar voor onze haven’. Zo had de haven opnieuw last van verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen en was er een tekort aan arbeidskrachten.

Vandermeiren vreest dat die problemen ook dit jaar zullen opspelen. De internationale containerlijnvaart is nog steeds sterk ontregeld en de wereldwijde congestie baart hem zorgen. De nieuwe omikronvariant zal naar zijn verwachting nieuwe bevoorradingsproblemen veroorzaken en de prijzen zullen stijgen.