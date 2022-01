Kabinet stopt 250 miljoen extra in subsidiepot Groningen

Het kabinet trekt 250 miljoen euro extra uit voor een subsidieregeling waarbij Groningers 10.000 euro kunnen krijgen om een verbetering of verduurzaming van hun woning te helpen bekostigen. Dat meldt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw).

Voor de regeling was 220 miljoen euro beschikbaar gesteld. Maar er was zoveel belangstelling dat toen de pot deze week werd opengesteld, die binnen een dag leeg was. Daardoor dreigden 25.000 huishoudens achter het net te vissen.