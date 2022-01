President Oekraïne wil top met Biden en Poetin

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft voorgesteld een topconferentie over de crisis in zijn land te houden met zijn Amerikaanse en zijn Russische collega, Joe Biden en Vladimir Poetin. Dinsdag stelde hij nog topoverleg voor van vier landen die eerder betrokken waren bij gesprekken over het beëindigen van de crisis in het land. Hij doelde op, naast zijn eigen land, Duitsland, Frankrijk en Rusland. Deze vier begonnen overleg over Oekraïne tijdens herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog in juni 2014 in Normandië.

Volgens Zelenski bedreigt de huidige spanning tussen het Westen en Rusland over Oekraïne het voortbestaan van zijn land. De slepende conflicten in en over Oekraïne vloeien voort uit de afzetting van een gekozen pro-Russische president van Oekraïne in 2014. Het Westen ziet dat als het gevolg van een volksopstand, het Kremlin ziet dat als een gevolg van een vooral door de VS aangemoedigde staatsgreep die in Washington zorgvuldig zou zijn voorbereid.

Biden bezocht tijdens het presidentschap van Barack Obama (2009-2017) als vicepresident Oekraïne wel zes keer. Rusland lijfde kort na de machtswisseling begin 2014 in Kiev boos het schiereiland de Krim in. Moskou steunt sindsdien pro-Russische opstandelingen in het oosten van Oekraïne. Daar heerst sinds 2014 feitelijk een burgeroorlog.