Boa’s verwachten zaterdag terughoudend op te treden bij horeca

Voorzitter Ruud Kuin van de Nederlandse BOA Bond verwacht dat boa’s zaterdag terughoudend zullen optreden als horeca en cultuurinstellingen tegen de coronaregels in hun deuren openen. Vanwege de onrust en onvrede bij de ondernemers blijft het zaterdag bij informeren en waarschuwen, denkt Kuin.

Als ondernemers echter aangeven maling te hebben aan de regels en zeggen ook na zaterdag open te blijven of provocatief zijn, ‘dan kan het niet anders dan dat er wordt opgetreden’, verwacht de voorzitter. ‘Dan volgen er sancties.’

De animo voor acties waarbij horecagelegenheden en cultuurinstellingen ondanks lockdownregels toch opengaan groeit, nadat donderdag was uitgelekt dat deze branches nog op slot blijven wegens de aantallen coronabesmettingen.

Demonstratie

Verschillende burgemeesters uit het land, onder meer in Zuid-Limburg, hebben laten weten dat ze opening van horeca en cultuurinstellingen zaterdag oogluikend zullen toestaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown.

In andere gemeentes, zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, is dat juist niet aan de orde. De burgemeesters van die vier grote steden volgen daarmee de afspraken die donderdag zijn gemaakt in het Veiligheidsberaad. Daar besloten de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio dat naleven van de coronaregels het uitgangspunt blijft, ondanks veel begrip voor de benarde positie van ondernemers.

Kuin ziet het liefst dat er één lijn wordt getrokken. ‘In veel gemeenten wordt nu verschillend gehandeld, maar afstemming tussen gemeenten zou beter zijn.’