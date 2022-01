Winkelketens ‘helemaal klaar’ om weer open te gaan

Grote winkelketens staan te popelen om de deuren weer te openen voor klanten als het kabinet zoals verwacht besluit de coronaregels te versoepelen. De verwachting is dat winkelen zonder afspraak mogelijk wordt. Maar ook als het kabinet onverhoopt besluit om alsnog alleen winkelen op afspraak toe te laten, staan winkels gereed.

‘Wij staan helemaal klaar om alles aan te zetten’, zegt een woordvoerder van winkelketen Action. ‘Het online reserveringssysteem voor winkelafspraken is getest en we zijn prima bevoorraad.’ Action ging er eigenlijk al van uit zaterdag de eerste klanten weer te mogen verwelkomen in zijn vestigingen.

Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, BCC en Intertoys, laat weten dat het draaiboek gereed ligt. ‘Het bedrijf is enthousiast dat er weer meer kan. Mocht het nodig zijn dan kunnen mensen bellen om een afspraak te maken.

C&A

Kledingwinkelketen C&A is er ‘zeker’ klaar voor, geeft een woordvoerster aan. Er is voldoende personeel en de voorraden zijn op orde, aldus de zegsvrouw. ‘Als het kan gaan we morgen open.’

Parfumerie- en cosmeticaketen ICI PARIS XL zegt op alle scenario’s voorbereid te zijn. Mensen kunnen als het nodig blijkt te zijn via de telefoon een afspraak maken met een winkel. ‘We hebben al bel & bestel en zo doen we het ook met dit’, aldus een woordvoerder van ICI PARIS XL.

‘We staan te popelen om open te gaan. Het winkelpersoneel wil heel graag de mensen weer ontvangen’, zegt elektronicaketen MediaMarkt. Klanten konden op vrijdag al een afspraak voor zaterdag inplannen, meldde een woordvoerder van MediaMarkt eerder.