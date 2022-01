ING rekent kosten witwascontroles deels door aan zakelijke klant

De extra kosten bedragen meerdere euro’s per maand en hangen af van de rechtsvorm van de klant. Kerkgenootschappen moeten straks bijvoorbeeld een extra bedrag van 7,50 euro betalen. Zogeheten naamloze vennootschappen wordt 20 euro meer gerekend. Daarnaast wijzigen de tarieven van de losse zakelijke rekening en de losse zakelijke betaalpas, waardoor een grote groep zakelijke klanten over de gehele linie meer geld kwijt zal zijn aan diensten van de bank.

De inspanningen van ING om klanten te onderzoeken en transacties te monitoren zijn de laatste jaren steeds intensiever geworden, legt de bank uit. Dit zou deels komen door wet- en regelgeving, maar ook omdat criminelen steeds inventiever worden. ING zet daarom veel extra medewerkers en middelen in voor het klantonderzoek, wat ook leidt tot hogere kosten.

Strenger toezicht

Dat banken de laatste jaren meer doen aan het tegengaan van witwassen, is omdat daar vanuit de autoriteiten strenger op toegezien wordt. In 2018 trof ING nog een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, wegens ‘ernstige nalatigheid’. De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.

ING is niet de eerste bank die besluit om de kosten van witwascontroles door te belasten aan bepaalde klanten. Vorig jaar besloot ABN AMRO al dat coffeeshops meer moesten gaan betalen voor hun zakelijke rekening, omdat de bank bij hen ook meer geld kwijt is om alles goed te controleren.