Voor het eerst meer dan 35.000 positieve coronatests

Het cijfer van donderdag was met ruim 33.000 weliswaar hoog, maar het had hoger kunnen zijn. Door een technische storing waren toen niet alle meldingen goed binnengekomen. Die storing is verholpen, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), "maar de cijfers van vrijdag zijn niet hoger dan verwacht". Het kan zijn dat de donderdag gemiste meldingen verspreid over een paar dagen binnenkomen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 218.442 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 31.206 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de zeventiende dag op rij en staat op het hoogste niveau ooit.

Minder snel

De toename gaat wel iets minder snel. Het gemiddelde ligt 45 procent hoger dan een week geleden. Dat cijfer, het zogeheten groeigetal, daalt voor de vierde dag op rij.

Amsterdam telde afgelopen dag 2741 positieve tests en Rotterdam 1995. In Den Haag kregen 1338 mensen te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Utrecht (1076) en Breda (691). Op Schiermonnikoog en Ameland testte niemand positief.

Sterfgevallen

Het aantal meldingen van sterfgevallen blijft dalen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat zestien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Zij komen uit zestien verschillende gemeenten. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is gestorven.

In de afgelopen week zijn 78 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld zo'n elf per dag. Dit is het laagste niveau sinds 26 oktober.