NAVO schroeft hulp aan Oekraïne op om cyberaanvallen te pareren

De NAVO schiet Oekraïne te hulp om de cyberaanval van vrijdag en eventuele volgende af te slaan. Specialisten van de NAVO in Brussel wisselen informatie uit met Oekraïense collega’s en experts uit NAVO-landen assisteren ook ter plaatse, zegt secretaris-generaal Jens Stoltenberg.

De NAVO-topman veroordeelt de aanval, die meerdere overheidswebsites heeft platgelegd, ‘krachtig’. Wie er de hand in had is nog onduidelijk, maar onder anderen EU-buitenlandchef Borrell liet al doorschemeren Rusland te verdenken. Moskou slaat al maanden oorlogstaal uit tegen Kiev en heeft vele tienduizenden militairen samengetrokken aan de grens met het buurland.

‘De komende dagen zullen de NAVO en Oekraïne een overeenkomst tekenen over het uitbreiden van de cybersamenwerking’, zegt Stoltenberg. Die zou Oekraïne onder meer toegang bieden tot het platform waarin NAVO-landen informatie delen over cyberaanvallen.