Afsprakenboeken kappers vol in aanloop naar heropening

Kappers worden helemaal platgebeld voor afspraken sinds het nieuws is uitgelekt dat kapperszaken waarschijnlijk per zaterdag weer open mogen. Onder andere haar- en beautyboekingenwebsite Treatwell, waar ruim 3000 salons bij zijn aangesloten, ziet een ‘massale run’ op kappersafspraken, zegt een woordvoerster.

Treatwell noteerde donderdag na de gelekte kabinetsplannen al een verdubbeling van het aantal boekingen en verwacht er in de loop van vrijdagavond en zaterdagochtend nog meer. Mensen boeken met name afspraken bij de kapper, maar willen ook hun nagels en wenkbrauwen laten doen. Eenzelfde piek ontstond bij de vorige heropening van de kappers, aldus de zegsvrouw.

Mannen zijn de belangrijkste doelgroep van Treatwell. ‘Die willen zo snel en efficiënt mogelijk boeken. Ze besteden dan gemiddeld 20 tot 35 euro.’ Mensen boeken ook complete pakketten met knippen, verven en stylen. De vaste klanten boeken vaak als eerste. Na persconferenties waarin een heropening van kapperszaken werd aangekondigd vinden veel nieuwe klanten hun weg naar het platform. ‘Dat zien we steeds gebeuren.’

In de kleur

Bij de Haagse dames- en herenkapper Leon Zuidgeest Kappers is het ook erg druk met telefoontjes voor afspraken, vertelt Priscilla Takats, bedrijfsleidster van het filiaal in winkelcentrum Het Kleine Loo in Den Haag. ‘Het afsprakenboek online stroomt ook lekker vol.’ Ze verwacht dat de telefoon ‘ontploft’ na de persconferentie. ‘Heel veel mensen zijn begin december vlak voor de sluiting nog geweest. Sommige zitten nog in de kleur. Mensen willen vooral komen voor de uitgroei, knippen en föhnen.’ Het filiaal, een van de zes die Zuidgeest Kappers in totaal heeft, is aanstaande zondag speciaal open om alle klanten te kunnen bedienen.

Bij de dames- en herensalons van Hizi Hair (ongeveer 75 salons in Nederland) en Kinki Kappers (zo’n 40 salons) zijn de boekingen sinds donderdag ‘verveelvoudigd’ en staat het afsprakenboek voor zaterdag ‘ramvol’, zegt een woordvoerster van de twee kappersmerken. De zegsvrouw merkt op dat mensen ook weer toe lijken te zijn aan sociaal contact. Mensen geven ook gemiddeld wat meer uit. Dat komt door zowel uitgebreidere behandelingen als het kopen van producten die op zijn.

Kapperszaken maken zich nog wel zorgen over de versoepeling omdat nog niet duidelijk is of er in de salons nog aanvullende maatregelen gaan gelden, aldus de woordvoerster van Hizi en Kinki. ‘Als je nu klanten hebt staan tot 18.00 uur, maar je mag maar open tot 17.00 uur dan moeten we toch mensen teleurstellen.’