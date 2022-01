Russische hackersgroep ontmanteld op verzoek VS

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft een criminele hackersgroep ontmanteld. De afpersers met gijzelsoftware van de bende REvil zijn volgens de Russische autoriteiten in een speciale operatie volledig uitgeschakeld. In heel het land zijn 25 huiszoekingen gedaan tijdens de operatie. De leden van de bende zijn gearresteerd. De Verenigde Staten zijn op de hoogte gebracht van de operatie tegen deze internetcriminelen, omdat Washington speciaal actie tegen REvil had gevraagd van de Russische regering.

President Joe Biden drong er afgelopen zomer ook zelf op aan bij zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin om meer actie te ondernemen tegen criminele hackersgroepen die in Rusland actief zijn. Dat was na een enorme cyberaanval in juli die in tal van landen waaronder Nederland circa 1500 ondernemingen trof.

Met gijzelsoftware worden slachtoffers gedwongen grote sommen losgeld te betalen. REvil perste bijvoorbeeld in 2021 11 miljoen dollar (9,6 miljoen euro) af van een Amerikaans vleesverwerkingsbedrijf.

Eerder dat jaar werd een oliepijpleidingenconcern in de VS getroffen. Het is niet bekend of en hoeveel losgeld Colonial Pipeline heeft betaald om uit de problemen te komen. Door de cyberaanval moest een belangrijke oliepijplijn tijdelijk worden platgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen. Ook hiervan worden Russische hackers verdacht, die opereren onder de naam DarkSide.