Eervolle begrafenis voor voorzitter EU-parlement Sassoli

De uitvaartdienst in de Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van de Engelen en Martelaren werd bijgewoond door tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie president Mattarella, de regeringsleiders van Frankrijk en Spanje en de EU-topbestuurders Charles Michel en Ursula von der Leyen. Over de kist lag de Europese vlag gedrapeerd. De ceremonie werd live uitgezonden met als motto ‘Ciao David’.

Premier Mario Draghi noemde Sassoli eerder ‘een symbool van balans, menselijkheid en vrijgevigheid’. Hij had een dag eerder samen met duizenden anderen al de laatste eer betuigd aan Sassoli in het mortuarium waar hij lag opgebaard.

Sassoli lag sinds 26 december in een ziekenhuis in zijn vaderland vanwege een falend immuunsysteem. De plotselinge dood van de oud-journalist en nieuwspresentator zorgde voor geschokte reacties in en buiten zijn land. Het Europees Parlement herdenkt Sassoli komende maandag tijdens een speciale ceremonie in Straatsburg. Hij wordt naar verwachting opgevolgd door de Maltese christendemocrate Roberta Metsola.