Steeds meer horecazaken zeggen hoe dan ook open te gaan

Steeds meer horecazaken zeggen zaterdag hoe dan ook hun deuren te openen, ongeacht wat het kabinet vrijdagavond gaat aankondigen in de coronapersconferentie. ‘Ik ga hoe dan ook open’, zegt Johan de Vos, uitbater van café Boerke Verschuren in Breda, bijvoorbeeld. Dennis Kaatman van café Het Vliegende Paard in Zwolle denkt er net zo over, net als volgens hem tientallen andere horecabazen in zijn stad.

In tal van plaatsen zijn al ondernemers naar voren getreden die aangeven hun de deuren weer open te doen, van Tubbergen tot Valkenburg en van Alblasserdam tot Ommen. Volgens voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) klinkt de boodschap ‘door het land heen’. Het aantal ondernemers dat zegt open te gaan en boos is, is volgens hem ‘nog nooit zo groot geweest’, al kan hij geen cijfers noemen.

Dat laatste is ook heel lastig omdat veel ondernemers hun definitieve beslissing af willen laten hangen van hoe de overheid zich in hun plaats opstelt. De Vos, die in Breda ook aan het hoofd staat van de lokale afdeling van KHN, weet dat er veel meer ondernemers dit weekend al willen heropenen. Maar het is nog niet helemaal duidelijk hoe de autoriteiten in Breda er precies in staan.

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Kaatman gaat ervan uit dat de gemeente Zwolle een actie op zaterdag waarschijnlijk wel gedoogt. Of hij zijn café ook op zondag of daarna openhoudt, heeft hij nog niet besloten. Daarvoor wacht hij toch liever op wat premier Mark Rutte vrijdagavond zegt. Eerder stelde horecatycoon Laurens Meyer met verspreid over Nederland tientallen horecazaken, al dat zijn tenten weer opengaan in steden waar de burgemeesters meewerken.

Willemsen is naast zijn lobbywerk voor KHN tevens eigenaar van verschillende restaurants in de regio Rotterdam. Hij sluit ook niet uit dat die zaterdag de deuren openen, maar dat heeft hij nog niet besloten. Dat moet wel los gezien worden van zijn werk voor KHN. ‘Oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid zal ik natuurlijk nooit doen’, benadrukt de branchevoorman.

Versoepelingen

Ook in Utrecht hebben verschillende ondernemers aangegeven open te gaan, weet Joris Daalhuisen. Hij is mede-eigenaar van café-restaurant Camping Ganspoort en is naar voren geschoven als een soort woordvoerder voor de branche in de stad. De meeste ondernemers in Utrecht doen volgens hem toch niet mee aan een actie. Een dag opengaan zou de problemen waar de horeca mee kampt niet oplossen. Het is ook lastig om op korte termijn nog veel eten en drinken in te kopen. Daarbij wordt in Utrecht gevreesd voor de controle van de lokale overheid.

De branche hoopt uiteindelijk dat rebelleren helemaal niet nodig is en het kabinet de horeca meeneemt in de golf van versoepelingen. Dat zou neerkomen op een gedeeltelijke heropening, in welke vorm dan ook. Ook is er volgens Willemsen perspectief nodig voor verdere versoepelingen in de komende weken. Als dat gebeurt dan kan de rust in de horeca waarschijnlijk nog terugkeren, heeft de KHN-baas Micky Adriaansens van Economische Zaken vrijdagochtend in een gesprek te kennen gegeven. Hij hoopt dat zij zijn pleidooi meeneemt naar de ministerraad.