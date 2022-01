Philips zet herstel voort op Damrak, EDF keldert in Parijs

De chip- en techbedrijven stonden daarnaast onder druk door de terugkeer van de rentevrees op Wall Street. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en met name voor de snelgroeiende techbedrijven. Verder werd gewacht op de resultaten van grote Amerikaanse banken, waarmee het cijferseizoen op Wall Street officieel wordt afgetrapt.

Philips voerde de stijgers aan in de AEX met een plus van dik 3 procent. Analisten van de Britse bank HSBC schroefden hun aanbeveling voor het zorgtechnologieconcern op. Philips toonde donderdag al wat herstel na de koersval op woensdag die volgde op een omzetwaarschuwing van het bedrijf.

Goedkope kernenergie

EDF kelderde 15,5 procent. Het Franse staatsbedrijf heeft van de regering de opdracht gekregen om meer van zijn goedkope kernenergie aan kleinere rivalen te verkopen om zo de sterke stijging van de elektriciteitsprijzen in het land te beteugelen. Het bedrijf schrapte vervolgens zijn winstverwachtingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 787,02 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 1084,23 punten, mede door een opvallend koersverlies van bijna 10 procent voor laadpalenmaker Alfen. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,7 procent.

Chipbedrijven

ASMI en ASML verloren ruim 2 procent. De chipbedrijven waren donderdag nog de sterkste stijgers. Chiptoeleverancier Besi, die een dag eerder al bijna 10 procent aan waarde won, klom 0,2 procent. Fintechbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX met een min van bijna 5 procent.

Air France-KLM verloor ruim 2 procent in de MidKap. Volgens de raad van commissarissen van KLM is ‘in goed overleg’ besloten om Elbers niet voor een derde termijn op te laten gaan. Zijn huidige termijn loopt in mei 2023 af. In 2019 was er al veel te doen over de herbenoeming van Elbers na zijn eerste termijn. Elbers lag meermaals dwars bij plannen van de directie van Air France-KLM die de autonomie van KLM zouden inperken.

De euro was 1,1457 dollar waard tegen 1,1468 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 83 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 85,49 dollar per vat.