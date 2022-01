Duo opgepakt voor voorbereiden mensensmokkel met rubberbootjes

Bij doorzoeking van de woning van het tweetal, na hun aanhouding, werd een buitenboordmotor gevonden. Ook lagen er meerdere ‘nautische goederen’ op naam van de twee bij een watersportwinkel, aldus de marechaussee. De spullen zijn in beslag genomen.

De twee zijn donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man is voor veertien dagen in bewaring gesteld, de vrouw is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in de zaak.

De marechaussee meldt verder dat de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk gevaarlijk is door het drukke scheepvaartverkeer, sterke stromingen en ‘het feit dat rubberboten niet geschikt zijn om deze oversteek veilig te volbrengen’. Vaak zitten er ook nog te veel mensen in, wat het navigeren en besturen van de rubberen boot extra moeilijk maakt, aldus de marechaussee. ‘De vluchtelingen hebben doorgaans geen ervaring op zee, en worden door de mensensmokkelaars aan hun lot overgelaten.’