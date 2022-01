Huizenmarkt Nederland in top 5 van sterkste prijsstijgingen in EU

Nederland zit in de top vijf van EU-landen waar de huizenprijzen het sterkst zijn gestegen. In het derde kwartaal van 2021 werden woningen in de Europese Unie gemiddeld iets meer dan 9 procent meer waard dan een jaar eerder, maar in ons land werden ze volgens Europees statistiekbureau Eurostat bijna 17 procent duurder. Alleen in drie andere lidstaten van de EU stegen de prijzen sneller.

Tsjechië ging aan kop met een prijsstijging van 22 procent op jaarbasis. Litouwen en Estland voltooiden de top drie met opwaarderingen van respectievelijk 18,9 en 17,3. In alle EU-landen stegen de huizenprijzen. In Cyprus was de toename met 2,2 procent het geringst.

Het aanbod aan koopwoningen in Nederland is snel geslonken, meldde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) eerder deze week. Mede daardoor stijgen de prijzen volgens de branchevereniging zo hard. Bij de Europese prijsstijgingen spelen waarschijnlijk ook de lage rentes mee. Die maken het mogelijk meer te lenen voor een hypotheek waardoor mensen meer kunnen bieden op woningen. Door lage rentes nemen beleggers bovendien vaker hun toevlucht tot vastgoed om rendement te behalen.

Eurostat berekende ook hoeveel duurder huizen waren geworden ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In Nederland was dat bijna 6 procent, de op een na sterkste stijging in de EU op kwartaalbasis.