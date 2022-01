Oud-trainer Leo Beenhakker toch geen lijstduwer 50PLUS Rotterdam

Oud-voetbaltrainer Leo Beenhakker (79) zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart in Rotterdam toch geen lijstduwer voor 50PLUS zijn. Lijsttrekker Ellen Verkoelen van de partij bevestigde berichtgeving in Dagblad010 en het AD hierover op Twitter. ‘Maar ondanks dat deze Feyenoord-gigant wat gas terugneemt zal Beenhakker wel 50PLUS Rotterdam blijven steunen waar hij het maar kan want de boodschap blijft onverminderd voor hem dezelfde: Een nieuw stadion is onwenselijk, behoud De Kuip!’, zo stelt ze op Twitter.