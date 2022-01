Onvrede bij Italiaanse politie over roze mondkapjes

De Italiaanse politievakbond is niet te spreken over de kleur van de mondkapjes die ze tijdens hun dienst moeten dragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft tot onbegrip van veel agenten gekozen voor roze, een ‘ongeschikte’ kleur die hun reputatie schade zou toebrengen.

‘Deze aankoop is raadselachtig’, schrijft de vakbond aan het departement. Het zou na twee jaar corona eenvoudig moeten zijn gepaste mondkapje te bestellen, staat in de protestbrief. De agenten geven de voorkeur aan zwart, wit of blauw.