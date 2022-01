Rotterdamse PvdA wil van Rotterdamwet af die lage inkomens weert

De Rotterdamwet is een landelijke wet die in 2005 werd aangenomen en die het mogelijk maakt om mensen met een laag inkomen te weigeren in bepaalde wijken. Het geldt voor Rotterdammers met een bijstandsuitkering die korter dan zes jaar in de stad wonen en een huis willen huren. Rotterdam was destijds de eerste gemeente die gebruik maakte van de wet, daarna volgden meer gemeenten in Nederland.

De Rotterdamse PvdA-fractie wil nu de controversiële wet afschaffen. Volgens de Rotterdamse PvdA-lijsttrekker en tevens wethouder inkomen Richard Moti blijkt uit verschillende onderzoeken dat de wet, die hij ‘een paardenmiddel’ noemt, nauwelijks effect heeft. ‘Kwetsbare groepen hebben het in deze historisch krappe woningmarkt buitengewoon moeilijk om een betaalbare woning te vinden. De Rotterdamwet versterkt dat.’

De partij wil graag een wet zien die de kansen van bewoners juist vergroot en de wijk van binnenuit verbetert. Daarvoor moet er worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het uitbreiden van de sociale woningvoorraad, leraren op kwetsbare scholen voorrang op een woning geven en extra salaris bieden en moeten er meer buurthuizen en leerpraktijkcentra komen.