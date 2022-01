Netflix wil met Koreaanse succesformule meer abonnees trekken

Netflix hoopt door het wereldwijde succes van Zuid-Koreaanse series meer abonnees te trekken, vooral in Aziatische landen. De Amerikaanse streamingdienst, die volgende week met resultaten komt, boekte afgelopen jaar enorme successen met series als Squid Game en Hellbound en wil de Koreaanse succesformule ook naar andere landen in de regio Azië-Pacific brengen.

Het kostte Squid Game afgelopen herfst slechts vier weken om de meest bekeken serie ooit op Netflix te worden, ondanks dat het programma niet Engelstalig was. Nog belangrijker dan de hoge kijkcijfers was dat de kijkers die Squid Game verslonden meer shows in het Koreaans gingen kijken, zoals My Name en The King’s Affection.

In de week van 15 november verving Hellbound, een fantasythriller, zelfs Squid Game als de meest bekeken niet-Engelse show wereldwijd op Netflix. In de afgelopen zes maanden heeft Zuid-Korea meer populaire Netflix-programma’s geleverd dan enig ander land op de Verenigde Staten na.

Beleggers

Netflix telde eind september 213 miljoen abonnees en denkt ooit 500 miljoen abonnees te kunnen bereiken. Beleggers, die het bedrijf waarderen op meer dan 230 miljard dollar, verwachten dat Netflix zijn trackrecord van ongeveer 20 miljoen klanten per jaar zal voortzetten.

Volgens analist Michael Morris van Guggenheim vertegenwoordigt Azië-Pacific momenteel de grootste groeimogelijkheid van Netflix. ‘Als je op weg bent naar honderden en honderden miljoenen abonnees, dan moet een groot deel daarvan uit Azië komen, gezien de omvang ervan’, aldus Morris.

Buitenlandse streamingdienst

Netflix heeft al een beroep gedaan op Minyoung Kim, ooit de creatief directeur van het bedrijf in Zuid-Korea, om toezicht te houden op de programmering in heel Azië-Pacific, met uitzondering van India. Kim en haar team stonden aan de wieg van het succes van Netflix in Zuid-Korea en willen hun ervaring nu gebruiken om de groei van Netflix in talloze andere landen een boost te geven.

In 2016 lanceerde Netflix met hoge verwachtingen zijn streamingdienst in Zuid-Korea, maar de beginfase verliep moeizaam. De grootste tv-studio’s en netwerken van het land waren terughoudend om hun shows in licentie te geven aan de onbekende buitenlandse streamingdienst.

Een van de grootste markten

In 2020 boekte het bedrijf voor het eerst winst in Zuid-Korea. Het land is nu een van de grootste markten van Netflix in Azië, na Australië en Japan. Tot op heden heeft Netflix meer dan 1 miljard dollar uitgegeven aan Koreaanse programma’s.