Ook winkels en horeca open in Alblasserdam

‘Wij willen gewoon nooit meer dicht.’ Dat zegt voorzitter van de Alblasserdamse ondernemersvereniging Dam en Plantageweg Gert-Jan van Dommelen vrijdag. In het Zuid-Hollandse Alblasserdam zijn vrijdag uit protest verschillende zogenoemde niet-essentiële winkels en horecabedrijven open, net als in het Limburgse Valkenburg. Naar schatting van Van Dommelen gaat het in Alblasserdam in totaal om zo’n dertig niet-essentiële zaken.

De actie bestond onder meer ook uit een speech en een warming-up, onder leiding van een sportschool. De actie is vooralsnog alleen voor vrijdag. Horecazaken die openen, zullen volgens Van Dommelen waarschijnlijk alleen koffie van het huis schenken. ‘De hele horeca opstarten voor één dag kan niet. Ook alcohol zal buiten beschouwing worden gelaten om het ordentelijk te laten verlopen.’

Van Dommelen noemt de sfeer ‘echt top’. ‘Met zijn allen groeit het besef dat het genoeg is. De rek is eruit. We moeten oog hebben voor de enorme gevolgen die er zijn, ook voor ondernemers.’ De koek is bij ondernemers op, aldus de voorzitter van de ondernemersvereniging. ‘Het is 1 minuut voor 12 voor veel ondernemers. We kennen allemaal de beloftes dat we ruimhartig zullen worden gesteund, maar in de praktijk valt dat vies tegen. Ondernemers in het dorp hebben geld geleend van ouders, auto’s verkocht, huizen verkocht om hun toko te redden. We kunnen niet blijven jojoën met lockdowns.’

Draconische maatregelen

Van Dommelen is wel blij dat er versoepelingen aan lijken te komen. ‘Maar we hadden nooit dicht gemogen. Van de besmettingen vindt maar een heel klein deel plaats in de retail en de horeca. In verhouding te weinig om dit soort draconische maatregelen te rechtvaardigen. Dat willen we nooit meer. We moeten anders met dit soort dingen omgaan.’

Daarbij vindt Van Dommelen het onderscheid tussen essentiële en niet-essentiële winkels vreemd. ‘Het is niet uit te leggen dat de slijterij open is, maar niet de sportschool, of de kledingzaak waar je een warme jas kan kopen. Dat onderscheid is echt stuitend.’