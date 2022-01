OM eist bijna 20 jaar voor verkrachten en doden Milica van Doorn

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in hoger beroep voor het gerechtshof in Amsterdam negentien jaar en elf maanden cel geëist tegen de 51-jarige Hüseyin A., voor het verkrachten en doden van Milica van Doorn in juni 1992 in Zaandam. Volgens het OM staat vast dat A. de dader is van het gruwelijke misdrijf, heeft hij een verklaring verzonnen en ‘tegen beter weten’ ontkend.

De 19-jarige Van Doorn werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in de Zaanse wijk Kogerveld verkracht en met extreem geweld om het leven gebracht. De zaak bleef lang onopgelost. A. kwam in 2017 als verdachte in beeld na een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek waaraan A. niet wilde meewerken maar zijn broer wel. Een in het lichaam van het slachtoffer gevonden spermaspoor wees A. als vermoedelijke dader aan. De rechtbank legde hem twintig jaar cel op. A. ging in hoger beroep.

Het OM moest in de eis vier weken aftrekken, in verband met een veroordeling wegens mishandeling in 2018. Met zo’n veroordeling moet volgens de wet rekening gehouden worden.