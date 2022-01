Nee, de gloeilamp is niet helemaal bedacht door uitvinder Thomas Edison

Amerikaanse uitvinder Thomas Edison is beroemd vanwege zijn gloeilampen. Terecht: de handige Edison zorgde ervoor dat de gloeilamp bekend werd. Maar hij is niet de enige bedenker.

Thomas Edison was handig in het uitwerken van ideeën, die vaak te maken hadden met elektriciteit. Sommige dingen bedacht hij zelf, andere ideeën en hun rechten (patenten) kocht en verbeterde hij. De gloeilamp is een voorbeeld van een idee dat Edison niet helemaal zelf had bedacht. In de jaren daarvoor hadden anderen stukjes ervan al uitgevonden. Maar ze kwamen niet zo ver dat iedereen thuis de lamp kon gebruiken.

Edison nam het stokje van ze over: op zijn naam werd de gloeilamp geperfectioneerd, verkocht en beroemd. Op zijn twaalfde verkocht Edison kranten in de trein. Tussendoor las hij boeken over scheikunde, wat hij zo leuk vond dat hij experimenten ging doen in de trein. Dat leidde een keer tot brand. Edison werd ontslagen, maar..

